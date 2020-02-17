Лебеденко рассказал о замечаниях команде от Висенте Гомеса

Защитник донецкого "Олимпика" Орест Лебеденко считает, что зимний сбор команды прошел очень продуктивно. Однако команде еще есть над чем работать.

По мнению игрока, чувствуется, что тренерский штаб держит руку на пульсе и знает что нужно делать, чтобы подвести команду к первому матчу в лучших кондициях.

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У нас есть проблемы с потерей концентрации в некоторых эпизодах. Также нужно улучшать взаимодействие между собой, ведь мы не так много времени играем вместе. При этом все эти процессы происходят быстрее, чем ожидалось. Это следствие хорошего микроклимата в команде и, опять-таки, работы Висенте и его помощников.

Конечно, результаты матчей на сборах не столь важны, но при этом победы являются следствием нашего преимущества над соперником.

Когда выигрываешь в 9 матчах из 10 - это говорит о том, что команда заточена на результат. Это придает уверенности и решимости", - сказал Орест.