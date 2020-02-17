  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла уступила бронзовому призеру чемпионата Казахстана
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла уступила бронзовому призеру чемпионата Казахстана

Премьер-лига
(1 голосов)

Пропустили два мяча – и не ответили

Ворскла уступила бронзовому призеру чемпионата Казахстана
Новина українською

Официальная пресс-служба полтавской команды сообщает, что "Ворскла" Юрия Максимова уступила на сборах коллективу "Ордабасы" со счетом 0:2. Голы на счету Жоао Пауло и Симчевича. Команды выступали в следующих составах:

"Ворскла": Резник, Альюн, Чеснаков, Баенко, Пердута, Сапай, Кане, Ребенок, Пуцлин, Шехич, Степанюк.

Во втором тайме вышли на замену: Ткаченко, Габелок, Скляр, Мартыненко, Якубу, Кулач, Артур.

"Ордабасы": Шайзада, Толебек, Фонтанелло, Клещенко, Даутов, Досмагамбетов, Диакате, Махлангу, Бадибанга, Жоао Пауло, Жангилишбай.

Во втором тайме вышли на замену: Хижниченко, Симчевич, Астане, Шамши, Бриджид, Хаджиев, Жаксибай.

Читайте такжеМаксимов: VAR поможет исправлять ошибки арбитров – уверен на 200%
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Ордабасы (Шымкент)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
"Ворскла"

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...