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Ворскла уступила бронзовому призеру чемпионата Казахстана
Пропустили два мяча – и не ответили
Официальная пресс-служба полтавской команды сообщает, что "Ворскла" Юрия Максимова уступила на сборах коллективу "Ордабасы" со счетом 0:2. Голы на счету Жоао Пауло и Симчевича. Команды выступали в следующих составах:
"Ворскла": Резник, Альюн, Чеснаков, Баенко, Пердута, Сапай, Кане, Ребенок, Пуцлин, Шехич, Степанюк.
Во втором тайме вышли на замену: Ткаченко, Габелок, Скляр, Мартыненко, Якубу, Кулач, Артур.
"Ордабасы": Шайзада, Толебек, Фонтанелло, Клещенко, Даутов, Досмагамбетов, Диакате, Махлангу, Бадибанга, Жоао Пауло, Жангилишбай.
Во втором тайме вышли на замену: Хижниченко, Симчевич, Астане, Шамши, Бриджид, Хаджиев, Жаксибай.