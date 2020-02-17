Проект спасения или ритуальные танцы. Что всю зиму происходит в Карпатах?

В украинском футболе постоянно хватало клубов, которые находились на грани исчезновения. В том числе такие ситуации не обходили стороной УПЛ, где в разное время буквально выживали каменская "Сталь", ФК "Днепр", "Говерла" и так далее (копать можно долго). Была вероятность, что в 2020-м к списку умерших либо посреди сезона, либо по его окончании присоединятся и "Карпаты", но на прошлой неделе во Львове заявили, что клуб удалось спасти. Вот только несмотря на оптимизм действующих лиц, уверенности в этом нет никакой. Пока же пытаемся разобраться, что происходит со львовским клубом: спасли ли его или наоборот сделали ещё один шаг в направлении саркофага.

Что сейчас происходит в "Карпатах"?

То, что в "Карпатах" далеко не всё хорошо, однозначно не новость, но серьёзно задыхаться от недостатка финансирования "зелёно-белые" стали по ходу текущего сезона.

Было известно, что один из владельцев проекта Пётр Дыминский не выделял деньги с прошлого лета, поэтому клуб существует, мягко выражаясь, в режиме экономии. Если говорить жёстче - денег нет ни на что, даже на рассчёт по долгам. За первое полугоде закрыть их удалось, продав ди Франко в "Днепр-1", но в остальном будущее выглядит туманным. Не исключено, что из-за безденежья и отсутствия инвестора, готового вкладываться, клуб станет просто страницей в справочниках, и говорить о "Карпатах" будем в прошлом времени.

К слову, в прошлом абзаце мы упомянули, что у "Карпат" не один инвестор, а несколько. Мы будем солидарны с клубом, который боится назвать имя героя, поэтому также не раскроем его. Только намекнём, чтобы читатель понял: его фамилия начинается на “Коло”, а заканчивается на “мойский”.

Сей персонаж, известный уже тем, что пустил по ветру ФК "Днепр", дал утонуть "Кривбассу" и первой версии киевского "Арсенала" (он отчасти к нему отношение также имел), вряд ли вдруг готов сейчас протянуть руку помощи "Карпатам". Даже не так - по слухам, ИВК хочет вернуть с клуба 25 млн долларов, которые он когда-то в него вложил. Можно с полной уверенностью говорить, что в ближайшей перспективе таких денег в "Карпатах" не появится. Или есть варианты?

Как "Карпаты" решили спастись?

По сложившейся в нашем футболе традиции, у умирающих только одна попытка спасти себя - протянуть руку в направлении чьего-нибудь кармана и достать оттуда деньги.

Но в "Карпатах" пошли дальше.

Вместо поиска инвестора, клуб начал шантажировать: дескать, если не дадут в аренду землю возле стадиона "Украина", "Карпаты" умрут. Что интересно, никаких - абсолютно никаких - документов, что они собираются делать с землёй, финансовые гарантии или планы по обустройству территории, предоставлены не были. Все аргументы только на словах, без какой-либо конкретики и в агрессивном тоне. Взамен "Карпаты" обещали передать корпоративные права городу.

На удивление, горсовет Львова с такой сделкой согласился.

То есть: горсовет отдал клубу права на землю перед стадионом, и при этом сам же завладел корпоративными правами на клуб.

То есть: горсовет по факту отдал сам себе землю перед стадионом (она как бы его и была) и в нагрузку взял ещё футбольный клуб, в который собирается вкладывать около 50 млн грн в течение ближайших пяти лет. Зачем тогда передавали "Карпатам" землю, если клуб забрали себе? Или не "Карпатам" передали землю?

Какие действующие лица в этой истории?

В пьесе четыре актёра, у каждого из которых свои резоны выйти в плюс.

Андрей Садовый - мэр Львова видится наименее заинтересованной персоной, которая впрочем максимально использует информационный повод. Пока тяжело представить, что вынудило городского голову озаботиться судьбой "Карпат". Не стоит сюда приплетать ближайшие региональные выборы - футбол, увы, это не тот инструмент, который вынуждает граждан сменить один политический лагерь на другой. Проголосовать по клубной идеологии способна только очень узкая категория граждан, у неё даже есть своё название - фан-сектор. Большинство же интересуют другие вопросы, которые мало связаны с футболом. В его словах, скорее, нужно искать заинтересованных лиц, стоящих за спиной, нежели он сам.

Григорий Козловский - нынешний президент "Руха" неоднократно признавался в своей любви к "Карпатам". Но при этом, что любопытно, активно покоряет ступеньки футбольной пирамиды со своим личным клубом, который перебрался в областной центр из Винников. Если Григорий Петрович и вправду хочет стать главным у “зелёно-белых”, то в таком случае неясно, зачем он за последние годы вложил миллионы гривен в "Рух": на зарплаты не последних в украинской иерархии футболистов и тренера, на штрафы за мячи в ПФЛ, на ребрендинг, в конце концов. Эти траты выглядят бессмысленными, если табачный король собирается в будущем бросить "Рух" ради "Карпат". Единственный ответ - мы не видим всех аспектов в этой истории.

Игорь Коломойский - уже оставил умирать несколько клубов, о чём писалось выше. Поэтому не видно явных аргументов, почему он отпустит руку с горла умирающего сейчас. Но удивительно другое: Григорий Козловский заявлял, что договориться о передаче клуба в другие руки с Коломойским намного легче, чем с Дыминским. Сам ИВК упорно утверждает, что никакого отношения к "Карпатам" не имеет.

Пётр Дыминский - что же произошло с Петром Петровичем, который несколько лет назад практически безвозмездно готовился отдать клуб любому, чтобы избавиться от балласта, а сейчас не найдёт точки соприкосновения по этому вопросу? Видно, что олигарху на клуб попросту плевать и его больше интересует в принципе возможность возвращения в Украину после резонансного ДТП со смертельным исходом, по факту которого в начале января дело передано в СБУ. Поэтому потенциальная передача "Карпат" городу должна его удовлетворить больше всех. Неизвестно только, почему он пошёл на попятную при разговоре с глазу на глаз с Козловским.

Какие активы стороны разыгрывают?

Клуб "Карпаты" - из перечисленных персон разве что Григорий Козловский может быть заинтересован в убыточном активе. Ходили слухи, что в клуб могут зайти новые инвесторы, однако такие разговоры ходят уже давно и пока подтверждения не находят.

Стадион Украина и территория вокруг него - пока выглядит так, что в этой земле могут быть заинтересованы все. Не исключено, что она стала разменной монетой, дабы избавиться от надоедливых предыдущих владельцев, которые уже давно забыли о клубе.

Сюда же всё-таки хотелось бы добавить базу в Брюховичах, которая когда-то была в активе "Карпат", но уже несколько лет клуб ею не владеет - Дыминский сделал её своей собственностью. Интересно, что за это время никто не возмутился такой махинацией от почётного президента львовян.

Какие варианты развития событий?

Вариант оптимистичный - если город реально займётся развитием клуба. "Карпаты" перестанут менять состав и тренера каждые девять месяцев, стабилизируют результаты и даже смогут самостоятельно зарабатывать на продаже футболистов, прибавляя к этому что-то от рекламы.

Вариант менее оптимистичный, но приемлемый - Григорий Козловский всё же забудет о "Рухе" (или сделает из него фарм-клуб) и будет всю душу вкладывать в любимые "Карпаты". В таком случае “зелёно-белые” останутся классическим дотационным клубом, только на шее не Петровича Дыминского, а у Петровича Козловского. В принципе, бизнесмен уже построил достаточно неплохой клуб из экс-Винников, что говорит о его понимании жизни в футболе, но пока ещё не успел довести проект до конца - до УПЛ.

Вариант фантастический - объединение трёх профессиональных клубов региона: "Карпат", "Львова" и "Руха". В каждом из них уже опровергали эту новость, но, в принципе, нейтральные болельщики продолжают считать, что такой расклад был бы на руку всем. Ведь в настоящий момент попадание в ТОП-6 будет божьим даром для города Львова. Так же - при слиянии трёх бюджетов - появится возможность ставить цели по борьбе даже за групповой этап малого еврокубка.

Вариант катастрофический - всё останется, как есть. В городе продолжатся споры, кому и что должно принадлежать, клуб и команда в таком случае отойдут на второй план, завязнув в долгах.

Есть ли в Украине государственные клубы?

В теории клуб без особых проблем может быть государственным и приносить прибыль. Однако зачастую в Украине город или область не очень любят брать себе в нагрузку столь дорогие дотационные проекты - есть виды спорта, в которые можно вкладывать в десятки раз меньше и растить игроков для национальных сборных или Олимпиад (именно эти две составляющие обычно принимаются за главную вершину): например, гандбол, волейбол и так далее.

Сейчас в ПФЛ хватает участников, которые черпают вдохновение из карманов городского или областного бюджетов: "Прикарпатье", "Металлург", "Кристалл", тернопольская и винницкая "Нивы", "Полесье" и так далее. Но ни одна из этих команд даже в ближайшей перспективе не будет выступать в УПЛ, поэтому при передаче прав Львову перспективы "Карпат" достаточно туманны. Теоретически на 50 млн грн в год клуб может относительно спокойно существовать в нижней шестёрке УПЛ, однако о еврокубках можно будет только мечтать. Другой вопрос, готов ли Львов столько тратить не на городскую инфраструктуру, а на футбольный клуб со средней посещаемостью менее 4 тысяч зрителей?

В материале использованы фото "ФК Карпаты"