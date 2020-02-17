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Скрипник подытожил зимние сборы Зари

Премьер-лига
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Скрипник подытожил зимние сборы Зари
Новина українською

Коуч луганской "Зари" Виктор Скрипник подвел итог двух зимних сборов своей команды в Турции.

Тренер признается - всегда есть нюансы, которые хочется улучшать.

"В целом же мы довольны тем, как провели время в Анталии. Я благодарен ребятам за проделанную работу. То что запланировали, те задачи, которые ставили на собрании перед командой, - выполнили.

У ребят хорошее настроение, правда в конце собрания всегда мечтают как можно быстрее вернуться домой.

Мы постепенно повышали интенсивность тренировочного процесса, в ногах набиралась сила. А сейчас потихоньку отпускаем. Официальной игры будем готовы полностью. Та же форма, которую получили ребята до сих пор, меня вполне удовлетворяет", - заверил специалист.

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Виктора Скрипника спросили об изменениях в календаре УПЛ и появление матчей среди недели.

"Мы и так настраивались на то, что будет игра через три дня - на четвертый. Это ритм, который нас ждет. Специально же ничего не перекраивали.

У нас первая игра 22 февраля, потом неделю пауза, а потом - за неделю 3 матча. Такой же ритм был у нас летом, когда выступали в еврокубках. Будет трудно, но так же будет и нашим соперникам", - добавляет Виктор Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник тренировочный сбор
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Источник:
ФК Зоря

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