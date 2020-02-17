Сабо заявляет, что Карпатами руководят непрофессионалы и выступает категорически против плей-офф

Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо поделился своими соображениями о весенней части чемпионата Украины и главных элементах интриги в розыгрыше.

Тренер-ветеран считает, что поскольку "горняки" вылетели из Кубка Украины, а в чемпионате конкурентов у них пока нет, противостояние с "Бенфикой" сейчас автоматически превращаются в главный бой сезона.

- После первого поединка с португальцами "Шахтер" восстановит внутренние соревнования матчем чемпионата против "Десны". Дончанам будет сложно?

- Вне всякого сомнения. У Александра Рябоконя команда дисциплинированная. Результаты черниговцы показывают, в принципе, стабильные, поэтому "Десна" способна на сюрпризы. Считаю, что этот матч будет интересным и интригующим. "Десна" вместе с "Динамо", "Зарей" и "Александрией" претендуют на 2-3 место.

- Динамо является фаворитом в борьбе за серебро?

- Нет. Я еще раньше говорил, что у киевлян будут проблемы. Конечно, итоговый расклад пока предсказать сложно, но, сейчас на второе, лигочемпионовское место - 4 реальных кандидата. "Заря" добавила, "Александрия", как и "Десна" - команда дисциплинированная, потому верю, что в этой борьбе нас ждет интрига до последнего тура.

- Некоторым командам попадание в первую шестерку еще не гарантирует место в еврокубках...

- Я категорически против такого формата соревнований. Если не хватает матчей, пусть организуют Кубок лиги, как в Англии. А то получается, что коллектив изо всех сил старался попасть в первую шестерку, добрался до еврокубковой зоны, а потом еще нужно играть матчи плей-офф. Бред! Это не профессионально.

- Шестым после первого этапа будет "Мариуполь"?

- Пока азовцы главные претенденты на это место. Однако я бы не сбрасывал со счетов Олимпик, который при Висенте Гомесу заметно прибавил. Думаю, именно между этими двумя командами развернется борьба за топ-шесть.

- Вы переживаете за "Карпаты"?

- Конечно. Клубом руководят непрофессионалы. Как можно довести команду с такими традициями к тому, чтобы она который уже сезон боролась за выживание? Я уже не говорю о Днепр, Металлист и Черноморец. Такая ситуация просто в голове не укладывается. На данный момент Карпаты - главный претендент на вылет. Очень жаль.

- Интересно обещает быть противостояние Динамо и Александрии в 1/4 Кубка Украины.

- Для киевлян это единственная возможность спасти сезон. В чемпионате команде Алексея Михайличенко "Шахтер" уже не догнать. С еврокубков бело-синие вылетели, поэтому на Кубок страны динамовцы поставят все. А что касается противостояния с "Александрией", то в этой паре, считаю, будет один из финалистов турнира.