18-летний опорник Днепра-1 заметил основную разницу между взрослым и юношеским футболом

На втором сборе в Турции с "Днепр-1" работал 18-летний Андрей Киреев. Опорный хавбек до этого играл за команду U-19 и зимой был привлечен к молодежке. Теперь осваивает новый для себя уровень.

О поездке в Турцию с основным составом Андрею сообщили за 6 дней до вылета.

"Когда узнал, воспринял новость с некоторым волнением. Но и обрадовался, конечно. Очень хотелось проявить себя, показать, на что есть способным. Мне звонил Виктор Григорьевич Бицюра, также сказал, что я еду с первой командой, поздравил. А ребята только немного "притравили" (улыбается)", - вспоминает Андрей.

Киреев уверяет, что с основанием командой ему понравилось. Общался и с наставником - Дмитрием Михайленко.

Он говорит, чтобы я смотрел и запоминал, как что делают партнеры. Предупреждал, что я буду играть с китайцами.

Когда выходил, признаюсь, немного волновался. Но уже в ходе матча чувствовал себя нормально. Игра была, можно сказать, неплохая, но, к сожалению, не удалось достичь результата. Соперники выполнили 2 подачи и забили 2 гола. Мы имели моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать.

После матча Андрей получил поздравления от тренеров и родителей:

"Если суммировать все, что говорили, можно сказать так: для первого раза неплохо".

Заметил Киреев и основное отличие между юношеским и взрослым футболом.

Самое главное отличие сейчас для меня и, что здесь уже взрослый футбол. Все происходит быстрее, соперники значительно мощнее, и надо как можно быстрее принимать решения. Как с мячом, так и без него.

Андрей рассказывает, что свой путь в футболе начал с ДЮСШ-12, а в "Днепр-1" пришел год назад в команду U-19.

"Мы играли в первой лиге чемпионата Украины. С этого сезона играем в высшей. А на зимнем сборе меня перевели в молодежный состав", - вспоминает Киреев.