Цыганикс, Цвек, Перович. Скрипник дал оценку каждому из трех новичков

Наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник поблагодарил руководство за трансферы и рассказал о работе на сборе трех новичков-легионеров - Андрейс Цыганикса, Михаила Перович и Ловро Цвека.

Ловро Цвек

Просматривали его. Нам нужен был "стабилизатор", умеющий разрушать атаки соперника. Всегда нужен противовес - мы играем на атаку, вперед. Но есть матчи, когда надо играть хорошо против мяча.

Не скажу, что нас что-то не удовлетворяло до сих пор, но мы сделали глубокий состав, чтобы был солидный выбор футболистов в разных амплуа. Только чтобы не сглазить, но очень довольны его формой.

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Качественный игрок, был капитаном своей команды. Имеет хороший опыт, все схватывает на лету. Вижу значительный прогресс, понимает наши требования. Поэтому этим трансфером очень довольны. Это действительно усиление.

Михаил Перович

Миша? Парень, о котором на немецком можно сказать "robust", то есть крепкий такой. Может мяча остановить, когда на нем несколько человек висит, сохранить его.

В то же время быстрые ноги у него, всегда направлен на рамку ворот, а мы этого требуем от всех нападающих. Гола пока не забил, но привыкает к команде. Присоединился на втором сборе и те игры, которые мы видели, можно занести ему в актив.

Его и просматривать не надо было - видели в официальных матчах против нас. Выделялся в своей бывшей команде агрессией, желанием не проиграть. Крови нам попил, но теперь Миша - за нас. Он доволен - мы довольны.

Андрейс Цыганикс

Помню его еще со школы "Леверкузена", они с Абу Ханной сверстники. Вместе прошли школу немецкого футбола.

Когда появилась возможность его приобрести, сделали это. Парень хорошо обученный, знает позиции, не надо водить его за руку, рассказывать. Плюс у него рабочая левая нога, а это для нашей тактики также подходить.