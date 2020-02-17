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Каргбо: Благодаря Динамо хочу пробиться в сборную Бельгии
Ну или в сборную Сьерра-Леоне
Новичок "Динамо" Ибрагим Каргбо рассказал о своих целях и задачах в киевском клубе.
"Я играл за молодежную сборной Бельгии. Конечно, хотел бы и за главную команду. Для этого мне нужно больше времени и больше игровой практики. Надеюсь, благодаря "Динамо" это получится и меня заметят и пригласят. Если не получится, выступал бы за Сьерра-Леоне. Попрошу разрешить мне играть за мою родную страну", - сказал Каргбо.
Напомним, что Ибрагим является уроженцем Сьерра-Леоне, однако имеет бельгийское гражданство.
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Источник:Xsport
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