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Каргбо: Благодаря Динамо хочу пробиться в сборную Бельгии

Премьер-лига
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Ну или в сборную Сьерра-Леоне

Каргбо: Благодаря Динамо хочу пробиться в сборную Бельгии
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Новичок "Динамо" Ибрагим Каргбо рассказал о своих целях и задачах в киевском клубе.

"Я играл за молодежную сборной Бельгии. Конечно, хотел бы и за главную команду. Для этого мне нужно больше времени и больше игровой практики. Надеюсь, благодаря "Динамо" это получится и меня заметят и пригласят. Если не получится, выступал бы за Сьерра-Леоне. Попрошу разрешить мне играть за мою родную страну", - сказал Каргбо.

Напомним, что Ибрагим является уроженцем Сьерра-Леоне, однако имеет бельгийское гражданство.

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В статье: Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
Xsport

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