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Агробизнес арендовал У Карпат 19-летнего вратаря

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрей Артим до конца сезона будет играть в Первой лиге

Агробизнес арендовал У Карпат 19-летнего вратаря
Новина українською

"Карпаты" отдали в аренду перволиговскому "Агробизнесу" 19-летнего вратаря Андрея Артима.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Отметим, что парень за свою карьеру в "Карпатах" сыграл в УПЛ 3 матча, в которых пропустил 7 голов.

"Считаю, что такой шаг будет правильным для всех сторон. В "Агробизнесе" я смогу получать игровую практику в хорошей команде. "Агробизнес" занимает место в верхней части турнирной таблицы. Кроме того, я получу важный опыт в Первой лиге, где играют опытные исполнители. В чемпионате U-21 совсем другой уровень. В любом случае, я хочу закрепиться в родной команде и через полгода вернусь в "Карпаты". Для меня этот вариант является приоритетным", — прокомментировал Андрей свой переход.

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В статье: Карпаты (Львов) Агробизнес (Волочиск) Андрей Артим
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Источник:
ФК Карпаты

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