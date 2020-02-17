Перед возобновление чемпионата Динамо проведет открытую тренировку

В четверг 20 февраля на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится открытая тренировка основного состава киевского клуба, посетить которое приглашаем болельщиков и представителей СМИ.

Начнется тренировка в 16:45.

Киевский клуб в рамках открытой тренировки обещает для болельщиков разнообразные конкурсы и активности. До и после тренировки состоится фото и автограф сессия игроков "Динамо" с фанатами команды.

Напомним, что первый официальный матч в этом году "Динамо" проведет в рамках УПЛ против "Ворсклы" в субботу 23 февраля. При этом сыграют киевляне при закрытых трибунах.