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Перед возобновление чемпионата Динамо проведет открытую тренировку
Состоится действо в четверг 20 февраля
В четверг 20 февраля на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится открытая тренировка основного состава киевского клуба, посетить которое приглашаем болельщиков и представителей СМИ.
Начнется тренировка в 16:45.
Киевский клуб в рамках открытой тренировки обещает для болельщиков разнообразные конкурсы и активности. До и после тренировки состоится фото и автограф сессия игроков "Динамо" с фанатами команды.
Напомним, что первый официальный матч в этом году "Динамо" проведет в рамках УПЛ против "Ворсклы" в субботу 23 февраля. При этом сыграют киевляне при закрытых трибунах.