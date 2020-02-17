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Куритиба хочет арендовать хавбека Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Переговоры идут тяжело

Куритиба хочет арендовать хавбека Шахтера
Новина українською

Бразильская "Куритиба" намерена арендовать полузащитника "Шахтера" Веллингтона Нема, сообщает Globoesporte.

Сообщается, что бразильский клуб хочет разделить с "Шахтером" сумму выплат игроку по зарплате, но такой вариант не устраивает украинский клуб.

Трансфер может состоятся лишь в том случае, если "горняки" пойдут на уступки в этом вопросе, так как "Куритиба" самостоятельно не потянет зарплату игрока.

Напомним, что Веллингтон Нем вернулся в январе в донецкий клуб после полугодичной аренды в "Флуминенсе", где в 20 матчах забил 1 гол.

Также отметим, что по итогам сезона 2019 "Куритиба" вышла в высший дивизион Бразилии.

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В статье: Шахтер (Донецк) Веллингтон Нем Куритиба
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