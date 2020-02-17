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Официально: Лех арендовал у Шахтера Богдана Бутко

Премьер-лига
(3 голосов)

До конца сезона

Официально: Лех арендовал у Шахтера Богдана Бутко
Новина українською

Правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко продолжит карьеру в польском "Лехе" из Познани.

Польский клуб арендовал игрока до конца поточного сезона.

Напомним, что "горняки" не рассчитывали на 29-летнего Бутко и уже исключили игрока из заявок команды на Лигу Европы и УПЛ.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Богдан долго восстанавливался после травмы после чего не смог пробиться в основу горняков, не сыграв ни одного матча.

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк) Лех (Познань)
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Источник:
Лех (Познань)

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