Блохин: Никогда не показывал игрокам свой Золотой мяч и гол Баварии. Это бред

Экс-тренер "Динамо" Олег Блохин развеял устойчивые мифы о том, что он показывал футболистам киевлян видеокассету со своим голом "Баварии" в матче за Суперкубок УЕФА-1975.

– Не показывал я футболистам "Баварию" никогда, не говорил "я", никогда не приносил "Золотой мяч". Хватит уже эту глупость говорить. За последнее время, когда я получил "Золотой мяч", я его только раз принес детям на турнир Блохина. Ну бред, они говорят, что "я", "я". Что значит "я"?

– Когда приезжают условные Бельханда или Мбокани, они понимают вообще, кто перед ними сидит?

– Да нет, я думаю, что нет. Им там рассказывают что-то: ну, он там был лучший игрок чего-то. А дальше что? Они живут в своем мире, подписали контракт, им наплевать на это все. Они считают, что сделали одолжение, приехав в "Динамо" играть, в Украину.

Конечно обидно . Вы должны уважать команду и тренера. Я здесь вырос, а вы приезжаете и просто деньги получаете. Я не верю, когда он майку целует. Понты такие.