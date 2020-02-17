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Блохин: Никогда не показывал игрокам свой Золотой мяч и гол Баварии. Это бред

Премьер-лига
(1 голосов)

Олег Владимирович рассказал о некоторых нюансах работы тренером в Динамо

Блохин: Никогда не показывал игрокам свой Золотой мяч и гол Баварии. Это бред
Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Олег Блохин развеял устойчивые мифы о том, что он показывал футболистам киевлян видеокассету со своим голом "Баварии" в матче за Суперкубок УЕФА-1975.

– Не показывал я футболистам "Баварию" никогда, не говорил "я", никогда не приносил "Золотой мяч". Хватит уже эту глупость говорить. За последнее время, когда я получил "Золотой мяч", я его только раз принес детям на турнир Блохина. Ну бред, они говорят, что "я", "я". Что значит "я"?

– Когда приезжают условные Бельханда или Мбокани, они понимают вообще, кто перед ними сидит?

– Да нет, я думаю, что нет. Им там рассказывают что-то: ну, он там был лучший игрок чего-то. А дальше что? Они живут в своем мире, подписали контракт, им наплевать на это все. Они считают, что сделали одолжение, приехав в "Динамо" играть, в Украину.

Конечно обидно . Вы должны уважать команду и тренера. Я здесь вырос, а вы приезжаете и просто деньги получаете. Я не верю, когда он майку целует. Понты такие.

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В статье: Артем Милевский Олег Блохин Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Maugli (Джунгли Африки)
17.02.2020 в 19:24
Зато Беланов со своим мячом носится как с писанной торбой. А что ему остаётся - он до Блохина не дорос ни как игрок, ни как тренер.
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v.grischuk (Винница)
17.02.2020 в 19:24
Он крут был в свое время......не надо было ему кидать сборную из-за Динамо, где полностью провалился!
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Просто Квашин (Харьков)
17.02.2020 в 19:11
Вот вам и ответ, почему Великий Блохин провалился как тренер... Ненависть и неуважение к молодому поколению, личный КОРОНА вирус (я великий и легендарный)...привела к позорным результатам в ДИНАМО КИЕВ, "Черножопец", и "Масква"...
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