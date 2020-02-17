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Динамо больше не будет выпускать клубный журнал

Премьер-лига
(2 голосов)

Вышел последний номер издания

Динамо больше не будет выпускать клубный журнал
Новина українською

Киевское "Динамо" прекращает выпуск клубного журнала. Как сообщил глава департамента клуба по работе со СМИ Николай Несенюк, недавно вышел последний номер издания.

"Сегодня вышел последний 107-й выпуск официального клубного журнала футбольного клуба "Динамо". История журнала – это документальная летопись 18 лет жизни клуба и его болельщиков. Спасибо всем, кто в эти годы был вместе с нами.

Особая благодарность Сергею Полховскому, который придумал этот журнал, и Игорю Суркису, который сделал возможным его издание", – написал Несенюк в Фейсбуке.

Напомним, что журнал выпускался с июня 2001 года.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Несенюк
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