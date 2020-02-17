Вакула: Тренерский штаб Шахтера сказал, что рассчитывает на меня

Полузащитник "Шахтера" Владислав Вакула, который осеннюю часть сезона провел в аренде в "Мариуполе", рассказал о том, что он остается в донецком клубе.

"Тренерский штаб сказал, что они рассчитывают на меня. Тренер пробует меня на разных позициях: слева, справа и даже крайним защитником.

На моем левом фланге в "Шахтере" много кто играет, у нас меняются позиции. Конкуренция – это всегда хорошо, это мотивирует быть сильнее", – сказал Вакула.

Напомним, что в первой части сезона полузащитник забил за "Мариуполь" 3 гола и отдал 1 ассист в 19 матчах, после чего провел зимние сборы в составе "Шахтера".