Премьер-лига
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Чемпион Финляндии арендовал у Львова бразильского полузащитника
Педро отправился в финский КуПС
ФК "Львов" отправил в аренду финский "КуПС" бразильского хавбека Педро Витора.
Срок арендного соглашения - один год.
Напомним, что Педро присоединился к "Львову" в начале 2019 года а в нынешнем сезоне провел 13 матчей, в которых забил один мяч.
Также стоит отметить, что "КуПС" по итогам прошлого сезона чемпионата Финляндии (там он происходит по схеме весна-осень) выиграл чемпионство, и уже летом начнет выступления в квалификации Лиги чемпионов.
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Источник:ФК Львов
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