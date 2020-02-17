  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чемпион Финляндии арендовал у Львова бразильского полузащитника
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион Финляндии арендовал у Львова бразильского полузащитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Педро отправился в финский КуПС

Чемпион Финляндии арендовал у Львова бразильского полузащитника
Новина українською

ФК "Львов" отправил в аренду финский "КуПС" бразильского хавбека Педро Витора.

Срок арендного соглашения - один год.

Напомним, что Педро присоединился к "Львову" в начале 2019 года а в нынешнем сезоне провел 13 матчей, в которых забил один мяч.

Также стоит отметить, что "КуПС" по итогам прошлого сезона чемпионата Финляндии (там он происходит по схеме весна-осень) выиграл чемпионство, и уже летом начнет выступления в квалификации Лиги чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Педро КуПС
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Львов

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...