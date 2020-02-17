Чемпион Финляндии арендовал у Львова бразильского полузащитника

ФК "Львов" отправил в аренду финский "КуПС" бразильского хавбека Педро Витора.

Срок арендного соглашения - один год.

Напомним, что Педро присоединился к "Львову" в начале 2019 года а в нынешнем сезоне провел 13 матчей, в которых забил один мяч.

Также стоит отметить, что "КуПС" по итогам прошлого сезона чемпионата Финляндии (там он происходит по схеме весна-осень) выиграл чемпионство, и уже летом начнет выступления в квалификации Лиги чемпионов.