Михайленко: Продолжим работать над стандартами и тактикой

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко подвел итоги последних контрольных матчей и рассказал, как команда будет завершать подготовку к возобновлению сезона.

- Наверное, приятно завершать сбор победой?

- Это действительно так. Мы попали в трудную ситуацию из-за вируса, и ребятам пришлось играть два матча подряд. Было трудное физическое испытание. Но сыграли дисциплинированно, в некоторых моментах повезло. В целом, хорошая игра получилась.

- Если возвращаться к матчу с "Кайратом", уже проанализировали за счет чего соперник имел значительное преимущество в первом тайме?

- "Кайрат" имел большое преимущество в счете. Мы, в свою очередь, теряли мячи, что приводило к голевым моментам, и проиграли силовую борьбу. "Кайрат" - очень мощная команда. Имея быстрых игроков, мы, к сожалению, этим не воспользовались в первом тайме. Сыграли, наверное, неверно с точки зрения стратегии. Второй тайм показал, что у нас есть хорошая группа атаки, и надо ее правильно использовать.

- После первого сбора вы говорили, что надо скорректировать игру в атаке. То, что команда в последних матчах стабильно забивает, является свидетельством того, что это удалось?

- Наверное, да. Если на первом сборе был лишь один гол после индивидуального прохода Супряги, то сейчас мы создаем моменты. Нам нужно сбалансировать игру, не позволять создавать моменты после собственных простых ошибок. Надо улучшить стандартные положения в обороне. На это еще есть время.

- До матча против "Карпат" остается ровно неделя. Как готовитесь?

- Сейчас после тяжелого двойного спарринга надо восстановиться и отдохнуть. Продолжим работать над тактикой и стандартами, а 19 числа отправляемся домой. И сразу держим в уме игру во Львове.

- Не может не радовать дебют Цурикова...

- Нас тоже. Долгое время он пропустил, и почему бы сегодня не предоставить ему возможность дебютировать. Очень много работы он выполнил, выдержал, и, считаю, сегодня для него хороший день. Он соскучился по игре, по эмоциям, но и победить получилось.

- Сегодня утром вы попросили ребят добавить в агрессии. Как с этим было сегодня, если не считать эпизод с участием Снежко?

- Агрессия и хулиганство - разные вещи. Саша сорвался сегодня. Парень ударил его ногой по зубам. Не знаю, намеренно или нет. Саша поступил некрасиво, поэтому будет наказан. Так поступать нельзя. А все, что касается борьбы в игре - каждый боролся так, как мог. Тот же Киреев отлично себя проявил. В тяжелой ситуации хорошо сыграли Гриффин, Сваток. Поэтому здесь к ребятам вообще нет никаких вопросов.