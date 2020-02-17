Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жоао Диого покинул Карпаты
По взаимному согласию сторон
Бразильский форвард Жоао Диого Дженнингс покинул львовские "Карпаты".
Договор о сотрудничестве расторгнут по взаимному согласию сторон.
Напомним, что нападающий присоединился к "зелено-белым" летом прошлого года и за это время провел 12 поединков в Премьер-лиге.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Карпаты
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Конфуцій (Львів)
17.02.2020 в 21:37
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...