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Жоао Диого покинул Карпаты

Премьер-лига
(1 голосов)

По взаимному согласию сторон

Жоао Диого покинул Карпаты
Новина українською

Бразильский форвард Жоао Диого Дженнингс покинул львовские "Карпаты".

Договор о сотрудничестве расторгнут по взаимному согласию сторон.

Напомним, что нападающий присоединился к "зелено-белым" летом прошлого года и за это время провел 12 поединков в Премьер-лиге.

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В статье: Карпаты (Львов) Жоао Диого
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (1)
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Конфуцій (Львів)
17.02.2020 в 21:37
Для чого на збори брали?
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