  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Блохин о Милевском: Так себя запускать – это невозможно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Блохин о Милевском: Так себя запускать – это невозможно

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал, как боролся с загулами Артема

Блохин о Милевском: Так себя запускать – это невозможно
Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин рассказал о том, как он боролся со злостным нарушителем режима Артемом Милевским.

"Идет тренировка в 11 утра, а человек в три часа дня приходит на базу. Я даже не хотел с ним разговаривать – мне уже доложили, что произошло.

Пробовоал ли я поискать подход к нему? Там без шансов было. Если его выгоняли Семин, Газзаев. За пьянку в дубль переводили? Переводили. Можешь пить, гулять, но приходи в 11 и умирай на тренировке – тогда я забуду. А приходить в три – пусть гуляет в клубе в другом месте. Но я не хочу обсуждать Милевского – слишком много чести. Был бы он обладателем Золотого мяча, может, тогда я бы его и обсуждал.

Когда Милевский и Алиев пришли молодыми и играли, то нет вопросов. Хотя нарушения режима были еще в молодежке. Но тогда по молодости это списывалось. Но так себя запускать – это невозможно. Если ты уважаешь себя, то должен был поддерживать. Может, он сейчас поменял свое мнение. Дай Бог", - сказал Блохин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Олег Блохин Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...