Блохин о Милевском: Так себя запускать – это невозможно

Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин рассказал о том, как он боролся со злостным нарушителем режима Артемом Милевским.

"Идет тренировка в 11 утра, а человек в три часа дня приходит на базу. Я даже не хотел с ним разговаривать – мне уже доложили, что произошло.

Пробовоал ли я поискать подход к нему? Там без шансов было. Если его выгоняли Семин, Газзаев. За пьянку в дубль переводили? Переводили. Можешь пить, гулять, но приходи в 11 и умирай на тренировке – тогда я забуду. А приходить в три – пусть гуляет в клубе в другом месте. Но я не хочу обсуждать Милевского – слишком много чести. Был бы он обладателем Золотого мяча, может, тогда я бы его и обсуждал.

Когда Милевский и Алиев пришли молодыми и играли, то нет вопросов. Хотя нарушения режима были еще в молодежке. Но тогда по молодости это списывалось. Но так себя запускать – это невозможно. Если ты уважаешь себя, то должен был поддерживать. Может, он сейчас поменял свое мнение. Дай Бог", - сказал Блохин.