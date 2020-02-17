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Десна в последнем спарринге сборов разгромила Витебск

Премьер-лига
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В хорошем настроении команда возвращается домой

Десна в последнем спарринге сборов разгромила Витебск
Новина українською

Черниговская "Десна" завершила свой турецкий сбор спаррингом с белорусским "Витебском".

Борьбы в матче не получилось – команда Рябоконя отгрузила сопернику четыре сухих мяча. До перерыва забивали Мостовой и Тотовицкий, а во втором тайме дуплетом выстрелил Денис Фаворов.

Таким образом, черниговцы завершили сбор на мажорной ноте и хорошем настроении возвращаются в Украину, где продолжат подготовку к весенней части сезона.

Десна — Витебск (Беларусь) 4:0

Голы: Мостовой (27), Тотовицкий (31), Д. Фаворов (72, 90).

Десна: Паст, Старенький (Д. Фаворов, 46), Имереков (Западня, 80), Тамм (Ермаков, 71), Мостовой (Кузык, 46, Белич, 87), Домбровский (Гитченко, 75), Арвеладзе (Хлебас, 73), Картушов (Демьяненко, 80), Гуцуляк (Конопля, 71), Тотовицкий (Мочуляк, 80), Филиппов (Будковский, 73)

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В статье: Десна (Чернигов) ФК Витебск
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