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Конопля: Было стыдно, когда упустил шанс забить Динамо. Виню себя за это
Противостояние Шахтера и Динамо частично переместилось и в Десну
Защитник "Шахтера" Ефим Конопля, который играет в аренде в "Десне", рассказал о противостоянии с "Динамо".
"Матчи с "Динамо" всегда дают мне большую мотивацию. Я родился и вырос в Донецке, жил там до того, как начался конфликт. О "Динамо" даже речь не может быть.
Когда было стыдно? Стыдно за один момент, только не стыдно, а больше... В последнем матче с "Динамо" упустил шанс забить. Виню себя за это. Но уже этот момент в прошлом, пересмотрел, проанализировал. Такое больше не повторится", – сказал Конопля.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (7)
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oleg.m.3972 (Харьков)
17.02.2020 в 23:08
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+1
-2
simargl (Чернигов)
17.02.2020 в 23:11
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+1
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мы за динамо (киев)
17.02.2020 в 22:56
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+1
-3
Просто Квашин (Харьков)
17.02.2020 в 22:50
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+1
-3
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
17.02.2020 в 22:39
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+1
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
17.02.2020 в 23:06
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-2
Просто Квашин (Харьков)
17.02.2020 в 23:17
+1
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