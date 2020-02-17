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Конопля: Было стыдно, когда упустил шанс забить Динамо. Виню себя за это

Премьер-лига
(1 голосов)

Противостояние Шахтера и Динамо частично переместилось и в Десну

Конопля: Было стыдно, когда упустил шанс забить Динамо. Виню себя за это
Новина українською

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля, который играет в аренде в "Десне", рассказал о противостоянии с "Динамо".

"Матчи с "Динамо" всегда дают мне большую мотивацию. Я родился и вырос в Донецке, жил там до того, как начался конфликт. О "Динамо" даже речь не может быть.

Когда было стыдно? Стыдно за один момент, только не стыдно, а больше... В последнем матче с "Динамо" упустил шанс забить. Виню себя за это. Но уже этот момент в прошлом, пересмотрел, проанализировал. Такое больше не повторится", – сказал Конопля.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (7)
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oleg.m.3972 (Харьков)
17.02.2020 в 23:08
Никто ненависть не розжигает... Не... Все кротофобы на одной ветке собрались...
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+1
-2
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simargl (Чернигов)
17.02.2020 в 23:11
Ага. Все три с голубыми сердцами)))... а может один , но с тремя акаунтами?!
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+1
-2
мы за динамо (киев)
17.02.2020 в 22:56
ще геть сопливе кротеня, а вже з вавкою. екологія якась там
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+1
-3
Просто Квашин (Харьков)
17.02.2020 в 22:50
Рыжий сепарок каждый день гонит на Динамо...К чему бы это ???
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+1
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
17.02.2020 в 22:39
Стыдно - родиться в юзовке:)
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+1
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
17.02.2020 в 23:06
Стыдно дебилом родится.
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+2
-2
Просто Квашин (Харьков)
17.02.2020 в 23:17
Не переживай...Вас много таких....
+1
-1

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