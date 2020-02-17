Конопля: Было стыдно, когда упустил шанс забить Динамо. Виню себя за это

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля, который играет в аренде в "Десне", рассказал о противостоянии с "Динамо".

"Матчи с "Динамо" всегда дают мне большую мотивацию. Я родился и вырос в Донецке, жил там до того, как начался конфликт. О "Динамо" даже речь не может быть.

Когда было стыдно? Стыдно за один момент, только не стыдно, а больше... В последнем матче с "Динамо" упустил шанс забить. Виню себя за это. Но уже этот момент в прошлом, пересмотрел, проанализировал. Такое больше не повторится", – сказал Конопля.