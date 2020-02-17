Блохин: Почему не получилось в Динамо? Просто не хватило времени

Экс-наставник "Динамо" Олег Блохин рассказал о работе с командой, сообщив, что ему просто не хватило времени.

"Почему не получилось в "Динамо"? Ответ простой - у меня не хватило времени. То, что команда опускалась на третье, четвертое, пятое место… Посмотрите на любую команду. Тот же "Реал" где был? Тот же "Манчестер Юнайтед" опускается сейчас. Команда не может быть постоянно на определенном уровне.

Сколько игроков мы купили? Много хороших игроков. Так давайте посчитаем, за сколько их потом продали. За хорошие деньги. Клуб в плюсе.

Исходя из этого, сколько бы Лобановский создавал эту команду? Как говорил Васильевич, от двух до трех лет создается команда. Мне просто не хватило времени.

Луческу выгоняли из "Шахтера"? Выгоняли. Потом "Шахтер" пошел. Значит есть определенные моменты. Я понимаю, куда я приходил, что эта команда должна быть только на первом месте. Но не расчистив чего-то и купив кого-то за определенное время ты не можешь создать команду. Ты ж не факир. Вот и не хватило времени", — рассказал Блохин.

Напомним, что Блокин возглавил "Динамо" в сентябре 2012 года и при нем киевляне впервые в истории опустилось ниже второго места в УПЛ, заняв третью позицию. Уволен Блохин был в апреле 2014 года, сразу после поражения 0:2 в матче чемпионата Украины против донецкого "Шахтера".