Назарина: Не считаю Ди Франко и Кучера ключевыми игроками Карпат

Полузащитник "Карпат" Егор Назарина высказался о том, как команде преодолеть кризис.

"Как команде преодолеть кризис? Работать, работать и работать. Верить в позитив.

За то время что я в "Карпатах", я еще ни разу не смотрел в турнирную таблицу. Так что это на меня не давит. Я просто должен как можно лучше выполнять свою работу, и если так будут думать все игроки "Карпат", уверен, что мы выберемся из этой ситуации.

Негатив в прессе? На меня это никак не давит. Атмосфера в команде позитивная, так что я сказал бы, что ничто не давит со стороны.

Уход лидеров, Ди Франко и Кучера? Я не считаю их ключевыми игроками в этой команде. Костяк команды остался. Да, пришли некоторые молодые ребята, так что я считаю, что "Карпаты" ничего не потеряли и стали только сильнее. И станут еще сильнее", - сказал Назарина.

Напомним, что хавбек присоединился к "Карпатам" летом прошлого года (аренда до конца сезона у "Антверпена") и в 12 матчах забил 5 голов и отдал 1 ассист.