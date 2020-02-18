Йовичевич: В Европе за кадры отвечает спортивный директор, а в Украине увольняют тренера

Главный тренер молодежной команды загребского "Динамо" Игорь Йовичевич высказался о роли в своей жизни львовских "Карпат", в которых выступал и работал, в частности коучем.

Хорватский тренер отмечает, что мало знает о ситуации, в которой сегодня оказались "Карпаты".

Но где бы я не был - "Карпаты" навсегда в моем сердце. Я прожил хороший период во Львове. Это незабываемо. И любовь, которую я чувствую, где-то витает в космосе. Всегда буду "львом". Жаль, что сложилась такая ситуация, что команда не борется за место в Лиге Европы.

Бывший коуч "Карпат" вспомнил и своих ребят, которых тренировал во Львове.

Когда праздники, приятно слышать поздравления Мирошниченко, Костевича. Для меня это очень важно. Хорошо работали в "Карпатах".

Очень жаль, что не сделали еще один шаг вперед. Иногда думаю, что получив чуть больше времени, мы могли стабилизировать и сохранить команду. Если бы добавили некие качества, было бы интересное сотрудничество с Дедишиным. Но Дыминскому не хватало терпения.

Это футбол. Хотя я считаю, что за два месяца тренер ничего не может показать. Можно побеждать с командой, составленной из хороших футболистов. Но когда уровень снижается, выигрывать уже не сможешь.

За результат должен отвечать не только тренер, но и те, кто приводит футболистов в клуб. В Европе у спортивного директора ключевая роль. Когда нет результатов, его меняют первую очередь. Почему же в Украине - тренера? Вот по этой причине распределение ответственности также очень важное. Но если все работаем на одно, такие преграды можно перепрыгивать.

В свое время, когда сам был футболистом, Игорь Йовичевич со сборной Хорватии U-21 приехал в Киев на матч со сверстниками из Украины и получил тяжелую травму.

"Первое знакомство с Киевом было ...плохим. Но, видишь, жизнь порой непредсказуема. Никто в Украине ничего плохого мне не сделал. В Киеве я сам травмировался - пошел в обводку и сломался. Сам. Никто в этом не виноват. Виновны люди Украины только в том, что я влюбился в эту страну", - сказал Йовичевич.

Коуч хорватского "Динамо" вспомнил, как в 2003 году впервые приехал во Львов.

С первого дня, когда играл в "Карпатах", влюбился во Львов. По архитектуре он мне похож на Загреб. Люди теплые, любезные и искренние. С первого момента они мне помогали.

Я не знал украинского языка в 2003-2004 годах. Больше говорил по-русски, как и футболисты в команде. Когда пришел в клуб второй раз в 2010 году, заметил разницу в языке. Заинтересовал меня украинский, начал читать книги. Дети пошли в школу - я помогал им, насколько мог. Нравилось. Хотел изучать язык, чтобы лучше общаться с вами, чтобы поняли, чего я хочу. Не изучить наизусть пару слов и - давай вперед, а общаться с душой, чтобы лучше коммуницировать. Моя семья и я любим Украину", - отметил Игорь.

Йовичевич до сих пор поддерживает контакт с людьми, с которыми в свое время работал - Андреем Ханасом, который сейчас в ФК "Львов", Юрием Беньо, Вадимом Деонасом, Игорем Дедишиним.