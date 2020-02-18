Бабич: Фомин работает в общей группе, а с Рустамом Худжамовым не все так просто

Главный тренер ФК "Мариуполь" Александр Бабич рассказал о работе команды на зимних сборах в Турции.

Коуч отмечает, что новичков на позицию нападающего пока нет - команда их ждет.

"Мне главное, чтобы имеющиеся футболисты были здоровы. Ждем, может кто-то подойдет. Нас уверяют, что клуб в этом направлении работает", - говорит наставник.

Бабича спросили об особенностях работы с молодежью.

На самом деле мне больше приходится учить, чем тренировать. Но это реалии на сегодня. Мы любим работать с молодыми футболистами. Понимаем, что будущее за ними. На первый сбор взяли молодых Бондаря и Кожевникова. Хорошо себя показали. На второй взяли еще двух игроков 2001 года, чтобы посмотреть, как они будут реагировать на наши нагрузки.

Александр Бабич сообщил, что Руслан Фомин оправился от травмы и успешно работает в общей группе.

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А с Рустамом (Худжамовым, - ред.) все сложнее, он тренируется индивидуально и не все просто ...Возраст, при нагрузках чувствует дискомфорт. Но он - профессионал, топ-вратарь. И если Рустам скажет, что сможет - я убежден, что так оно и есть.

Тренер удивлен хорошей формой Фомина и Яворского - несмотря на возраст, в беговом тесте были среди лидеров в команде.

Я приятно удивлен Фоминым и Яворским. Сергей знал свои проблемные моменты и он работает, вторая молодость у него наступила. Фомин соскучился по футболу, каждый день, который отработал в общей группе, ему доставляет удовольствие. Надеемся, что молодежь к ним будет подтягиваться, - добавляет Бабич.

Задачей команды является попадание в первую шестерку.

"Будет нелегко, плотность большая, но мы верим в свои цели", - отмечает тренер.