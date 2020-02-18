Блохин сравнил сборные 2006 и 2012-го и вспомнил вопрос Шевченко о Рыкуне

Экс-наставник национальной сборной Украины Олега Блохина спросили о командах, которые он возглавлял на чемпионате мира 2006 года и на Евро-2012 и попросили назвать сильную.

Блохин отказался.

Это различные сборные. После 2006 года я сказал, что сборную надо омолаживать. Появился Ракицкий, Ярмоленко, Бутко, Пятов, Хачериди, Коноплянка. Молодые ребята, которые играли в молодежке. В 2012 году у нас была бы сборная еще на голову сильнее. Но ...руководство в свое время испугалось этого шага.

Олег Блохин хорошими считает обе команды.

Но сложности были разные. В 2012 году выбор был больше, а в 2006-м на последний матч с итальянцами мне некого было поставить в центр защиты! Ну это уже был предел. Сыграл Гусин. А я хотел ставить Олега Гусева.

Выделил Блохин и лучший матч команды в отборе на чемпионат мира 2006 года.

Я считаю, что лучший матч - это 3:0 с Турцией. Но самый главный - с Данией - 1:1. Нервы, никто ничего не понимал, все на мандраж - тренеры, футболисты, президент. Все-все. Как только мы сыграли вничью, оттолкнулись от этого результата, впоследствии вырвали победу у Казахстана - и команда пошла. Все! То, чего мы добились 2006 года, никто никогда не мог предвидеть. А если бы в первом тайме забили Буффону ... Второй матч Тони же забил с двухметрового офсайда! Как закончилась бы игра с итальянцами - не знать.

Убежден Олег Блохин и в том, что Украина должна выйти из группы на Евро-2012.

У кого еще была такая группа, как у нас - Англия, Швеция, Франция? Кроме матча с Францией мне остальные игры понравились. С Англией, в частности. Если бы засчитали гол, все могло бы быть иначе ...Если бы засчитали гол, мы бы их обыграли. Разве они переходили центр поля во втором тайме?

Олег Блохин вспомнил также Андрея Шевченко в отборе на Евро-2006 - у него было очень узкий круг ребят, с которыми общался. Поэтому многих игроков среди "сине-желтых" Шевченко не знал. В частности, Рыкуна, который отдавал ему передачи в матче с Турцией.