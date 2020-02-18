Йовичевич: Иньеста и Давид Силва селекцию в Украине не прошли бы

Игорь Йовичевич, бывший наставник, селекционер львовских "Карпат", а теперь - коуч молодежной команды загребского "Динамо", рассказал об особенностях отбора футболистов в Украине и описал разницу между современным и прошлым тренировочным процессом в футболе.

Философия и культура страны, убежден Игорь, играют очень важную роль в футбольной селекции.

Андрес Иньеста и Давид Силва в Украине отбор не пройдут. Потому что они - маловаты ростом. Они и в "Реале" не прошли отбора - оба там были, но не прошли. Зато попали в другие клубы и ...видите, какими стали футболистами.

Поэтому Игорь Йовичевич делает вывод: рост, вес и возраст не должны интересовать тренера.

У взрослых командах играют игроки по 18, 22 и 30 и 35 лет. Что, если старшие и более опытные, значит лучше? Нет. А для селекции это был уже хороший параметр. Поговорим о скорости: 30 метров в 2.94 или 3.20 секунды? Иди в легкую атлетику! Поскольку в футболе важно то, когда и куда бежать. Футболист должен иметь "ситуационную интеллигенцию" на поле. Это для наших скаутов самое главное.

Замечает Игорь Йовичевич и то, как изменился тренировочный процесс в командах по сравнению с тем, каким он был в прошлом.

В современном футболе уже не существует тренировочного процесса без давления. Надо заставлять футболиста быстро принимать решения. Скорость принятия решения - это самый главный параметр. То есть главное - куда пошел и когда пошел: ситуационный футбол должен быть изначально в тренировке.

Игорь отмечает, что тренер сегодня постоянно обращается к услугам аналитиков и это - необходимо.