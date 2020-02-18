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Пас мэру Львова. Карпаты обратились к Садовому с вопросом о корпоративных правах

Премьер-лига
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Намекнули и на 50% Коломойского

Пас мэру Львова. Карпаты обратились к Садовому с вопросом о корпоративных правах
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Исполнительный директор ФК "Карпаты" Ростислав Ящишин обратился с вопросом в городской совет Львова по поводу передачи корпоративных прав на клуб.

Он заявил, что документация со стороны владельца 50% Петра Дыминского уже готова.

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Будучи уполномоченным управляющей компанией, участником клуба, который владеет 50% корпоративных прав, готов немедленно передать их в собственность общины города. Все необходимые документы подготовлены для передачи.

Остается единственный вопрос - кто именно является уполномоченным ответственным лицом? Кому именно передавать права?

Надеемся поскорее получить ответ на этот вопрос от Львовского городского совета, чтобы юридически завершить процедуру создания Народной команды.

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В статье: Игорь Коломойский Андрей Садовый Петр Дыминский Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин
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Источник:
ФК Карпати

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