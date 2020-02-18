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Защитник Колоса сравнил летний и зимний сбор
Выделил последний контрольный матч
Центральный защитник ковалевского "Колоса" Виталий Гавриш оценил зимний сбор своей команды.
Защитник признается: прежде всего доволен, что все в конце закончилось.
Для нас это муки, потому что сбор - это тяжело. Надо терпеть. Но мы добросовестно выполняли работу, отдавались на поле как на тренировках, так и в матчах. Провели положительный отрезок времени.
Много тактически поработали. Не всё удавалось. Но, конечно, мы находились под хорошую нагрузками.
Предыдущий сбор продолжался 2,5 месяца. А сейчас в два небольших пришлось втиснуть все, что делали за 2 месяца. Но легких сборов не бывает. Остается работать, терпеть и выполнять указания тренеров.
Гавришу понравился последний контрольный поединок "Колоса".
К нему мы подошли более-менее свежо. Мне понравилось, как комбинировали и в середине поля, и в атаке. Были моменты. Много хорошего. Дай Бог, чтобы мы перенесли эту игру в чемпионат - и все будет замечательно.
В осенней части сезона Виталия беспокоили травмы.
"Сейчас полностью восстановился на 100% готов, с нетерпением жду старта чемпионата. Будем в Ковалевке целенаправленно готовиться к следующему сопернику, осознанно работать над этим матчем", - добавляет Виталий.