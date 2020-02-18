Защитник Колоса сравнил летний и зимний сбор

Центральный защитник ковалевского "Колоса" Виталий Гавриш оценил зимний сбор своей команды.

Защитник признается: прежде всего доволен, что все в конце закончилось.

Для нас это муки, потому что сбор - это тяжело. Надо терпеть. Но мы добросовестно выполняли работу, отдавались на поле как на тренировках, так и в матчах. Провели положительный отрезок времени.

Много тактически поработали. Не всё удавалось. Но, конечно, мы находились под хорошую нагрузками.

Предыдущий сбор продолжался 2,5 месяца. А сейчас в два небольших пришлось втиснуть все, что делали за 2 месяца. Но легких сборов не бывает. Остается работать, терпеть и выполнять указания тренеров.