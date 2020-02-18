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Защитник Колоса сравнил летний и зимний сбор

Премьер-лига
(1 голосов)

Выделил последний контрольный матч

Защитник Колоса сравнил летний и зимний сбор
Новина українською

Центральный защитник ковалевского "Колоса" Виталий Гавриш оценил зимний сбор своей команды.

Защитник признается: прежде всего доволен, что все в конце закончилось.

Для нас это муки, потому что сбор - это тяжело. Надо терпеть. Но мы добросовестно выполняли работу, отдавались на поле как на тренировках, так и в матчах. Провели положительный отрезок времени.

Много тактически поработали. Не всё удавалось. Но, конечно, мы находились под хорошую нагрузками.

Предыдущий сбор продолжался 2,5 месяца. А сейчас в два небольших пришлось втиснуть все, что делали за 2 месяца. Но легких сборов не бывает. Остается работать, терпеть и выполнять указания тренеров.

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Гавришу понравился последний контрольный поединок "Колоса".

К нему мы подошли более-менее свежо. Мне понравилось, как комбинировали и в середине поля, и в атаке. Были моменты. Много хорошего. Дай Бог, чтобы мы перенесли эту игру в чемпионат - и все будет замечательно.

В осенней части сезона Виталия беспокоили травмы.

"Сейчас полностью восстановился на 100% готов, с нетерпением жду старта чемпионата. Будем в Ковалевке целенаправленно готовиться к следующему сопернику, осознанно работать над этим матчем", - добавляет Виталий.

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В статье: Виталий Гавриш Колос (Ковалевка) тренировочный сбор
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Источник:
ФК Колос

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