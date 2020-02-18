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"Тумбабол" в Днепр-1. Как для тренировки использовать все, что попадется на глаза
И кто победил?
В перерыве контрольного поединка "Днепр-1" с батумским "Динамо" двое игроков, которые были на замене, Сергей Булеца и Дмитрий Коркишко, устроили себе развлечение.
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Футболисты заметили тумбу, стоявшую у футбольного поля, и использовали ее для игры.
Нужно было ударить мячом о тумбу так, чтобы он перелетел на сторону соперника - при этом не дать сфере опуститься на землю больше одного раза.
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Источник:Дніпро-1
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beatles (Крыжополь)
18.02.2020 в 13:26
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