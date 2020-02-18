"Тумбабол" в Днепр-1. Как для тренировки использовать все, что попадется на глаза

В перерыве контрольного поединка "Днепр-1" с батумским "Динамо" двое игроков, которые были на замене, Сергей Булеца и Дмитрий Коркишко, устроили себе развлечение.

Футболисты заметили тумбу, стоявшую у футбольного поля, и использовали ее для игры.

Нужно было ударить мячом о тумбу так, чтобы он перелетел на сторону соперника - при этом не дать сфере опуститься на землю больше одного раза.