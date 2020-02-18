Йовичевич вспомнил, чем Лукас Перес отпугивал скаутов и как его подписали Карпаты

Бывший селекционер львовских "Карпат", а теперь тренер молодежной команды "Динамо" Загреб Игорь Йовичевич рассказал, как приглашал испанцев, Лукаса Переса, Кристобаля Маркеса и Анхеля Родригеса в "Карпаты".

Йовичевич отметил, что сейчас Лукас Перес находится в списке вероятных трансферов "Барселоны". Однако в львовском клубе мог оказаться и другой кандидат в команду Кике Сетьена.

Дедышин может подтвердить, что я разговаривал с Анхелем Родригесом и Кристобалем. Анхель сегодня - тоже кандидат в "Барселону". Они играли в "Эльче" с Кристобалем. У нас с Дедишиным и Дыминским была мысль улететь и забрать обоих. Я был в "Эльче", представил им проект, финансовые условия. Кристобаль принял предложение, а Анхель решил остаться.

Рассказал Йовичевич и о Лукасе Пересе Мартинесе.

Тренер Кононов сообщил, какой профиль игрока ему нужен. У меня была задача представить нескольких футболистов. Он, как тренер, должен был сделать окончательный выбор. К тому времени уже появилась информация, что Лукас Перес - хороший футболист, но с проблемами из финансовыми условиями в "Райо Вальекано". Ему 3 месяца не платили зарплату. А по законам Испании это означало, что он автоматически становился свободным агентом. У него был тяжелый характер, это видно. Я сам поехал в Испанию. Посмотрел, как он играл с "Реалом". После этого пошел на ужин с Лукасом. Увидел, что он холерик, быстро ест, движения быстрые! Видно, что на поле такой же, быстро идет в прессинг. И мне это понравилось.

После перехода в "Карпаты" в Лукаса зарплата выросла, как утверждает Игорь, по крайней мере в 2-3 раза.