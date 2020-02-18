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Йовичевич вспомнил, чем Лукас Перес отпугивал скаутов и как его подписали Карпаты

Премьер-лига
(1 голосов)

История с Кристобалем и Анхелем Родригесом

Йовичевич вспомнил, чем Лукас Перес отпугивал скаутов и как его подписали Карпаты
Новина українською

Бывший селекционер львовских "Карпат", а теперь тренер молодежной команды "Динамо" Загреб Игорь Йовичевич рассказал, как приглашал испанцев, Лукаса Переса, Кристобаля Маркеса и Анхеля Родригеса в "Карпаты".

Йовичевич отметил, что сейчас Лукас Перес находится в списке вероятных трансферов "Барселоны". Однако в львовском клубе мог оказаться и другой кандидат в команду Кике Сетьена.

Дедышин может подтвердить, что я разговаривал с Анхелем Родригесом и Кристобалем. Анхель сегодня - тоже кандидат в "Барселону".

Они играли в "Эльче" с Кристобалем. У нас с Дедишиным и Дыминским была мысль улететь и забрать обоих. Я был в "Эльче", представил им проект, финансовые условия. Кристобаль принял предложение, а Анхель решил остаться.

Рассказал Йовичевич и о Лукасе Пересе Мартинесе.

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Тренер Кононов сообщил, какой профиль игрока ему нужен. У меня была задача представить нескольких футболистов. Он, как тренер, должен был сделать окончательный выбор.

К тому времени уже появилась информация, что Лукас Перес - хороший футболист, но с проблемами из финансовыми условиями в "Райо Вальекано". Ему 3 месяца не платили зарплату. А по законам Испании это означало, что он автоматически становился свободным агентом.

У него был тяжелый характер, это видно. Я сам поехал в Испанию. Посмотрел, как он играл с "Реалом". После этого пошел на ужин с Лукасом. Увидел, что он холерик, быстро ест, движения быстрые! Видно, что на поле такой же, быстро идет в прессинг. И мне это понравилось.

После перехода в "Карпаты" в Лукаса зарплата выросла, как утверждает Игорь, по крайней мере в 2-3 раза.

До этого у него не была высокая зарплата в "Райо Вальекано", это был третий дивизион Испании.

Правда, что за ним тогда следил и "Реал". Но все скауты в отчетах писали о его тяжелом характере. Я хотел попробовать. Увидел, что он искренен в разговоре, хороший человек.

С ним надо было работать - материал есть. Потому что прежде всего это был хороший футболист. Так, со сложным характером, но - бери и работай! Говори с ним, дай ему стимул. Выбросить его и заработать деньги? Нет, давай, засучи рукава и работай.

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В статье: Олег Кононов Игорь Йовичевич Игорь Дедышин Петр Дыминский Кристобаль Маркес Карпаты (Львов) Лукас Перес Эльче (Испания) Райо Вальекано (Мадрид) Анхель Родригес
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
18.02.2020 в 13:54
Давайте уже статью : " Йовичевич помолчал и вздохнул в разговоре про ... "
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