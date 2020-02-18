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Новички Днепр-1 определились с номерами в команде

Премьер-лига
(1 голосов)

Ограничились цифрами до 40

Новички Днепр-1 определились с номерами в команде
Новина українською

Игроки, которые пополнили состав "Днепра-1" зимой, выбрали номера, под которыми будут выступать в весенней части чемпионата Украины.

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  • Владимир Адамюк - №3
  • Алексей Хобленко - №9
  • Андрей Цуриков - №19
  • Франсиско Ди Франко - №20
  • Лукас Тейлор - №23
  • Александр Сваток - №39

Команда возобновит сезон выездным матчем против львовских «Карпат» в воскресенье, 23 февраля.

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В статье: Андрей Цуриков Алексей Хобленко Александр Сваток Владимир Адамюк СК Днепр-1 Франциско Ди Франко Лукас Тейлор Днепр-1
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Источник:
Дніпро-1

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