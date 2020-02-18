Премьер-лига
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Новички Днепр-1 определились с номерами в команде
Ограничились цифрами до 40
Игроки, которые пополнили состав "Днепра-1" зимой, выбрали номера, под которыми будут выступать в весенней части чемпионата Украины.
- Владимир Адамюк - №3
- Алексей Хобленко - №9
- Андрей Цуриков - №19
- Франсиско Ди Франко - №20
- Лукас Тейлор - №23
- Александр Сваток - №39
Команда возобновит сезон выездным матчем против львовских «Карпат» в воскресенье, 23 февраля.
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Источник:Дніпро-1
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