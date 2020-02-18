Блохин прокомментировал видео, на котором ехал в инвалидной коляске

Олега Блохина спросили о видеоролике из Азербайджана, снятом в мае 2019-го, на котором его везли на инвалидной коляске.

Экс-коуч "Динамо" и сборной Украины рассказал, что ему тогда сделали операцию на межпозвонковой грыже. Из-за этого до сих пор занимается пилатесом, чтобы накачать мышцы.

Ну, это большой футбол, последствия нагрузок. Грыжа перекрыла нерв, я уже не мог ходить. Поэтому пришлось делать операцию. После нее врачи сказали, чтобы обойтись без нагрузки. Меньше ходить. Да и долго идти я не мог, еще не отошел после операции. Пришлось делать паузы, чтобы не нагружать спину. Тогда меня увидели меня на коляске ...Но я проехал каких-то 50 метров, встал и пошел! Если бы вы посмотрели на ребят-сверстников - кому-то суставы поменяли, кому-то колени, диски. Но это нормально, это профессиональный спорт.

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Вспомнил Олег Блохин и другой эпизод - когда во время работы в "Динамо" у него случился микроинсульт.