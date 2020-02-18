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Заря обновила заявку на УПЛ

Премьер-лига
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Луганчане дозаявили трех новичков

Заря обновила заявку на УПЛ
Новина українською

Луганская "Заря" обновила заявку на вторую часть сезона УПЛ.

Луганчане добавили в заявку трех новичков команды - Андрейса Цыганикса, Михайло Перовича и Ловро Цвека.

Добавим, что луганчане возобновят выступления в УПЛ матчем с "Мариуполем" (22 февраля).

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В статье: Заря (Луганск) Андрейс Циганикс Ловро Цвек Михайло Перович
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