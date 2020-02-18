Премьер-лига
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Заря обновила заявку на УПЛ
Луганчане дозаявили трех новичков
Луганская "Заря" обновила заявку на вторую часть сезона УПЛ.
Луганчане добавили в заявку трех новичков команды - Андрейса Цыганикса, Михайло Перовича и Ловро Цвека.
Добавим, что луганчане возобновят выступления в УПЛ матчем с "Мариуполем" (22 февраля).
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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