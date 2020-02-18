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Карпаты подписали Геннадия Пасича и Владимира Танчика
Зелено-белые усилились двумя опытными хавбеками
Львовские "Карпаты" официально представили двух новичков. Игроками команды стали полузащитники Геннадий Пасич и Владимир Танчик.
Оба игрока подписали контракты до конца сезона с возможностью продления.
Танчик будет играть в своей новой команде под №20, а Пасич под номером 41.
Напомним, что первую половину сезона 26-летний Пасич провел в донецком "Олимпике", где на его счету 1 ассист в 9 матчах УПЛ. 28-летний Танчик последний год провел в одесском "Черноморце".
Володимир Танчик @vovatanchik – гравець «Карпат» ⠀ «Зелено-білі» підписали контракт з півзахисником Володимиром Танчиком. Термін дії угоди розраховано щонайменше до завершення чемпіонату. 28-річний футболіст виступатиме за «Карпати» під 20-м номером. ⠀ ДОВІДКА ⠀ Володимир ТАНЧИК ⠀ • Народився 17 жовтня 1991 року в Черкасах. ⠀ • Розпочав займатися футболом у черкаській ДЮСШ «Зеніт», згодом продовжив навчання у «Княжій» зі Щасливого. Саме у складі команди з Київщини дебютував на професійному рівні, виступаючи у Першій та Другій лігах. ⠀ • У 2009-му році став гравцем ФК «Львів». Після трьох сезонів у львівській команді перебрався у «Севастополь». Навесні 2014-го року провів дебютний матч в УПЛ. ⠀ • Восени того ж року вирушив за кордон, де підписав контракт з «Рухом» (Хожув), який грав в елітному польському дивізіоні. У цій команді не мав ігрової практики, тому перебрався в інший польський клуб – «Гурнік» з Ленчни. ⠀ • Влітку 2015-го підписав контракт з донецьким «Олімпіком». Після двох сезонів у Прем’єр-лізі знову спробував сили за кордоном: в угорському «Дьірмоті» та польському «Стомілі». ⠀ • Попередньою командою футболіста був одеський «Чорноморець», кольори якого він спершу захищав в УПЛ, а потім і в Першій лізі. ⠀ • Виступав за юнацькі збірні України. ⠀ #fckl #новини_карпат
«Карпати» підсилилися Геннадієм Пасічем @pasich_41 ⠀ Львів’яни підписали контракт з Геннадієм Пасічем, який виступатиме за «зелено-білих» щонайменше до завершення чемпіонату. 26-річний півзахисник захищатиме кольори «Карпат» під номером «41». ⠀ ДОВІДКА ⠀ Геннадій ПАСІЧ ⠀ • Народився 13 липня 1993 року в Дніпродзержинську (тепер – Кам’янське), Дніпропетровської області. ⠀ • Розпочав займатися футболом у рідному місті, а у 13-річному віці перебрався у дніпропетровський «Інтер». ⠀ • У 2011-му підписав контракт з «Дніпром». Традиційно виступав за другу команду та дубль дніпрян. ⠀ • На початку 2014-го року був орендований охтирським «Нафтовиком», у складі якого відіграв чотири сезони в Першій лізі. Згодом став футболістом рівненського «Вересу», з яким дебютував у Прем’єр-лізі. ⠀ • Протягом останніх двох років грав за донецький «Олімпік», виконавцем якого був донедавна. ⠀ #fckl #новини_карпат