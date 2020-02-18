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Геннадий Пасич: Необычно, что мы с братом впервые будем не в одной команде

Премьер-лига
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Один из братьев перешел в Карпаты

Геннадий Пасич: Необычно, что мы с братом впервые будем не в одной команде
Новина українською

Полузащитник Геннадий Пасич, который сегодня подписал контракт с "Карпатами", рассказал о своем решении.

"Очень рад подписать контракт с "Карпатами", ведь это, безусловно, большой клуб. Мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить прописку в элите украинского дивизиона. Будем бороться до конца. Процесс адаптации у меня уже прошел, ведь провел трехнедельные сборы вместе с командой. Здесь очень хороший коллектив, все ребята мне помогают, поэтому все замечательно.

Работал раньше с Романом Санжаром в "Олимпике", именно он меня пригласил в "Карпаты", поэтому это был один из ключевых факторов перехода к "зелено-белых". Необычно, что мы с братом впервые будем не в одной команде (улыбается), но это жизнь. Буду пытаться забивать голы и помогать команде одерживать исключительно победы, делать все, что от меня зависит.

К матчу против "Днепра-1" я готов на все 100%, от этого поединка жду положительного результата. Хочу обратиться к болельщикам с просьбой: приходите на стадион, поддерживайте и верьте в нас, мы в долгу не останемся", - сказал Пасич.

Напомним, что соглашение сторон рассчитано на полгода с возможностью продления.

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В статье: Карпаты (Львов) Геннадий Пасич
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Источник:
ФК Карпаты

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