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Танчик: Мог выступать за Карпаты еще в 2011 году

Премьер-лига
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Хавбек перешел в львовский клуб

Танчик: Мог выступать за Карпаты еще в 2011 году
Новина українською

Полузащитник Владимир Танчик, который сегодня подписал контракт с "Карпатами", рассказал о своем решении.

"Карпаты" - самобытный клуб с традициями и историей. Перед нами стоят четкие задачи: остаться в УПЛ и продемонстрировать хорошую игру. Вижу позитив в том, что стал частью львовской команды. Сейчас чувствую себя не в оптимальных физических кондициях, ведь много пропустил и тренировался всего две недели, поэтому еще не полностью готов. Зато еще есть время до первого официального матча, постараюсь максимально набрать форму.

Мог выступать за "Карпаты" еще в 2011 году, ездил на сборы вместе с командой по приглашению Олега Кононова, однако тогда так и не сложилось.

До перехода в львовскую команду я разговаривал с Романом Санжаром, он мне объяснил, что от меня требуется и какие задачи стоят перед клубом. На сборах играл на позиции правого полузащитника, не прочь и дальше продолжить выступать на фланге, ведь амплуа вингера наиболее комфортное для меня", - сказал Танчик.

Напомним, что соглашение сторон рассчитано на полгода с возможностью продления.

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В статье: Владимир Танчик Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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