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Семин: Динамо заработало на продаже Еременко около 12 млн евро

Премьер-лига
(2 голосов)

Юрий Павлович рассказал о некоторых нюансах трансферной кухни

Семин: Динамо заработало на продаже Еременко около 12 млн евро
Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Юрий Семин рассказал, как президент клуба Игорь Суркис принимал решения по трансферам игроков.

"Бывают селекционеры, которые никогда не были в футболе, вообще не из этой области. И вдруг этот "селекционер" принимает решение на основании видеопросмотра привезти для клуба того или иного игрока. Это же нонсенс! Это — чистый ущерб клубу!

А возьмем другую ситуацию. Когда Игорь Суркис вызвал меня и спросил: "Ну что, берем Романа Еременко?" Видимо, тоже меня хотел проверить как следует. Ему было важно, что скажет тренер. Я говорю: "Конечно, берем!" Роман был у нас в аренде, нужно было решать его судьбу.

Так вот, это было наше общее решение. Оно во что превратилось? В то, что клуб потом заработал много денег, продав Еременко в "Рубин". Около €12 миллионов. Это путь, он правильный, почему мы от него отошли? Ведь английская лига работает так!", — отметил Семин в эфире YouTube-канала Nobel.

Напомним, что Семин возглавлял "Динамо" с 2007-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы.

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В статье: Юрий Семин Роман Еременко Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Королів Антон (Берген - Жидачів)
18.02.2020 в 18:45
Нормально старий цифри в голові тримає. Чи це був найдорожчий його трансфер?
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