Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Семин: Динамо заработало на продаже Еременко около 12 млн евро
Юрий Павлович рассказал о некоторых нюансах трансферной кухни
Бывший главный тренер "Динамо" Юрий Семин рассказал, как президент клуба Игорь Суркис принимал решения по трансферам игроков.
"Бывают селекционеры, которые никогда не были в футболе, вообще не из этой области. И вдруг этот "селекционер" принимает решение на основании видеопросмотра привезти для клуба того или иного игрока. Это же нонсенс! Это — чистый ущерб клубу!
А возьмем другую ситуацию. Когда Игорь Суркис вызвал меня и спросил: "Ну что, берем Романа Еременко?" Видимо, тоже меня хотел проверить как следует. Ему было важно, что скажет тренер. Я говорю: "Конечно, берем!" Роман был у нас в аренде, нужно было решать его судьбу.
Так вот, это было наше общее решение. Оно во что превратилось? В то, что клуб потом заработал много денег, продав Еременко в "Рубин". Около €12 миллионов. Это путь, он правильный, почему мы от него отошли? Ведь английская лига работает так!", — отметил Семин в эфире YouTube-канала Nobel.
Напомним, что Семин возглавлял "Динамо" с 2007-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы.