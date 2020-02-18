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Только из футбольных школ и без допуска родителей - УАФ пояснила, какие дети могут посетить матч Динамо - Ворскла

Премьер-лига
(2 голосов)

УФА пояснила пункт в регламенте

Только из футбольных школ и без допуска родителей - УАФ пояснила, какие дети могут посетить матч Динамо - Ворскла
Новина українською

УАФ подтвердила, что матч "Динамо" – "Ворскла" смогут посетить дети до 14 лет.

При этом, посетить поединок смогут только дети из футбольных школ и академий в сопровождении тренеров и ответственных лиц (а не родителей).

При этом "Динамо" обязано до 21 февраля предварительно подать списки сопровождающих и детей.

Напомним, что поединок должен пройти без зрителей из-за неправомерного поведения болельщиков во встрече с "Шахтером", однако в регламенте УАФ соревнований есть пункт о детях школ и академий, чем и воспользовалось "Динамо".

Отметим, что поединок состоится в субботу 22 февраля на стадионе "Динамо" и начнется в 17:00.

Только из футбольных школ и без допуска родителей - УАФ пояснила, какие дети могут посетить матч Динамо - Ворскла - изображение 1

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) УАФ
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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
18.02.2020 в 20:06
Сто пудов дети будут с перегаром и щетиной...
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+1
-3
Alex.696 (Немирів)
18.02.2020 в 20:38
Ти подивився на себе в дзеркало, а тепер описуєш тут те, що побачив?
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+1
0
Kristo (Львов)
18.02.2020 в 19:48
В регламенте про списки ничего не сказано
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+2
0

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