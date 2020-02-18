Только из футбольных школ и без допуска родителей - УАФ пояснила, какие дети могут посетить матч Динамо - Ворскла

УАФ подтвердила, что матч "Динамо" – "Ворскла" смогут посетить дети до 14 лет.

При этом, посетить поединок смогут только дети из футбольных школ и академий в сопровождении тренеров и ответственных лиц (а не родителей).

При этом "Динамо" обязано до 21 февраля предварительно подать списки сопровождающих и детей.

Напомним, что поединок должен пройти без зрителей из-за неправомерного поведения болельщиков во встрече с "Шахтером", однако в регламенте УАФ соревнований есть пункт о детях школ и академий, чем и воспользовалось "Динамо".

Отметим, что поединок состоится в субботу 22 февраля на стадионе "Динамо" и начнется в 17:00.