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В Динамо без потерь. Бурда вернулся в общую группу

Премьер-лига
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Лазарет киевлян опустел

В Динамо без потерь. Бурда вернулся в общую группу
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает готовится к весенней части сезона.

Как сообщает официальный сайт киевлян, к возобновлению сезона "Динамо" подходит с пустым лазаретом. К тренировкам в группе приступил Никита Бурда, который был вне игры с конца сентября.

Теперь Никита восстанавливает оптимальную физическую и игровую форму.

Напомним, первый своей весенний матч "Динамо" сыграет в субботу 22 февраля против "Ворсклы".

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
ФК Динамо

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