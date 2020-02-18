В Динамо без потерь. Бурда вернулся в общую группу

Киевское "Динамо" продолжает готовится к весенней части сезона.

Как сообщает официальный сайт киевлян, к возобновлению сезона "Динамо" подходит с пустым лазаретом. К тренировкам в группе приступил Никита Бурда, который был вне игры с конца сентября.

Теперь Никита восстанавливает оптимальную физическую и игровую форму.

Напомним, первый своей весенний матч "Динамо" сыграет в субботу 22 февраля против "Ворсклы".