Михайличенко: Практически каждая позиция в Динамо дублируется

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко подвел итог зимним учебно-тренировочным сборам.

"Успешно или не успешно прошли сборы – покажет чемпионат и Кубок. Мы сделали всю запланированную работу. Спарринги на втором сборе – довольно качественные и хорошие.

От этого сбора многое зависит, но это лишь полдела. Сборы – это фундамент, на котором нужно все строить, а работа не прекращается. Нужно улучшать, усовершенствовать и доставать из себя то, что мы сумели наработать на этих сборах.

Витя Цыганков уже на подходе. Практически каждая позиция у нас дублируется. Это очень хорошо, что на каждой позиции у нас есть конкуренция", – сказал Михайличенко в интервью "Футбольному формату".