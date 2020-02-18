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Михайличенко: Практически каждая позиция в Динамо дублируется
Наставник киевлян рассказал, как команда провела сборы
Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко подвел итог зимним учебно-тренировочным сборам.
"Успешно или не успешно прошли сборы – покажет чемпионат и Кубок. Мы сделали всю запланированную работу. Спарринги на втором сборе – довольно качественные и хорошие.
От этого сбора многое зависит, но это лишь полдела. Сборы – это фундамент, на котором нужно все строить, а работа не прекращается. Нужно улучшать, усовершенствовать и доставать из себя то, что мы сумели наработать на этих сборах.
Витя Цыганков уже на подходе. Практически каждая позиция у нас дублируется. Это очень хорошо, что на каждой позиции у нас есть конкуренция", – сказал Михайличенко в интервью "Футбольному формату".