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Арановский рассудит Шахтер и Десну и другие судейские назначения на матчи 19-го тура УПЛ
Судейские назначения на ближайший тур УПЛ
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 19-го тура УПЛ.
Главными арбитрами на матчах 19-го тура будут работать:
Суббота, 22 февраля
14.00 "Мариуполь" – "Заря" – Ярослав Козык (Мукачево)
17.00 "Динамо" – "Ворскла" – Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР – Николай Балакин (Киевская область)
Воскресенье, 23 февраля
14.00 "Карпаты" – "Днепр-1" – Дмитрий Кутаков (Киевская область)
14.00 "Александрия" – "Колос" – Юрий Иванов (Донецкая область)
17.00 "Шахтер" – "Десна" – Евгений Арановский (Киев), арбитр ВАР – Сергей Бойко (Киевская область)
19.30 "Олимпик" – "Львов" – Константин Труханов (Харьков)