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Арановский рассудит Шахтер и Десну и другие судейские назначения на матчи 19-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Судейские назначения на ближайший тур УПЛ

Арановский рассудит Шахтер и Десну и другие судейские назначения на матчи 19-го тура УПЛ
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Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 19-го тура УПЛ.

Главными арбитрами на матчах 19-го тура будут работать:

Суббота, 22 февраля

14.00 "Мариуполь" – "Заря" – Ярослав Козык (Мукачево)

17.00 "Динамо" – "Ворскла" – Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР – Николай Балакин (Киевская область)

Воскресенье, 23 февраля

14.00 "Карпаты" – "Днепр-1" – Дмитрий Кутаков (Киевская область)

14.00 "Александрия" – "Колос" – Юрий Иванов (Донецкая область)

17.00 "Шахтер" – "Десна" – Евгений Арановский (Киев), арбитр ВАР – Сергей Бойко (Киевская область)

19.30 "Олимпик" – "Львов" – Константин Труханов (Харьков)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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