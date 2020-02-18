Цыганык: На Миколенко претендуют очень серьезные клубы

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык поделился мнением о потенциальных трансферах игроков "Динамо" Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова.

"Вопрос в спросе. На Миколенко претендуют очень серьезные клубы. Есть интерес, некоторые агенты звонили. Пока нет реального предложения. Все топ-клубы трансферы свои делают летом. Уверен, что по Миколенко придет очень серьезное предложение. Дальше уже будет решать "Динамо".

По поводу Цыганкова – точно так же. Эта часть чемпионата и Евро для этих двух футболистов могут быть определяющими. Вполне возможно, что по ним придут предложения еще до Евро, но сомневаюсь, что "Динамо" будет их рассматривать. На Евро их цена может вырасти", – сказал Цыганык.