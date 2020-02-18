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Цыганык: На Миколенко претендуют очень серьезные клубы

Премьер-лига
(3 голосов)

Однако до Евро клуб не будет рассматривать варианты

Цыганык: На Миколенко претендуют очень серьезные клубы
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык поделился мнением о потенциальных трансферах игроков "Динамо" Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова.

"Вопрос в спросе. На Миколенко претендуют очень серьезные клубы. Есть интерес, некоторые агенты звонили. Пока нет реального предложения. Все топ-клубы трансферы свои делают летом. Уверен, что по Миколенко придет очень серьезное предложение. Дальше уже будет решать "Динамо".

По поводу Цыганкова – точно так же. Эта часть чемпионата и Евро для этих двух футболистов могут быть определяющими. Вполне возможно, что по ним придут предложения еще до Евро, но сомневаюсь, что "Динамо" будет их рассматривать. На Евро их цена может вырасти", – сказал Цыганык.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Виталий Миколенко
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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royalstas (Вінниця)
18.02.2020 в 22:39
Може як вирсти так і впасти. Памятаю що після євро у Франції думали вигідніше продадут Ярмоленка...... так як би не так. Плюс той же циганков не впевнений що взагалі буде грати якщо ярмола буде здоровий.
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zharikss (Секешфехервар)
18.02.2020 в 22:20
Циганку пакет занесли от і патякає...ну реально, який нах циганков в серйозному клубі????максимум якесь брюге
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ПетроФ (Луцьк)
18.02.2020 в 22:24
коли йшла мова про продажу матвієнка по ох...ій кількості лямів, то ти не сумнівався в правдивості))
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zharikss (Секешфехервар)
18.02.2020 в 22:47
З чого ти взяв???
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Не чесний президент (Полтава)
18.02.2020 в 21:44
" вумний, аж страшно "
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