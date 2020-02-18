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Блохин: Гармаш нормальный, но его перемыкало
Тренер рассказал об особенностях работы с неуравновешенным хавбеком
Экс-наставник "Динамо" Олег Блохин поделился мнением о хавбеке киевлян Денисе Гармаше.
"Денис Гармаш — он нормальный. Когда он получил травму, он плакал. Боялся очень операции. Он совсем другой, чем Хачериди.
Денис… Его перемыкало. Перемкнуло — и все. Бывало так в игре, когда говоришь ему не делать того или иного. А его перемыкает — и все. С судьями точно так же. Не контролирует себя.
Можно ли было найти ему психолога? Подпустить психолога к команде сложно. Психолог может сильно повлиять на команду. Ты же не можешь брать психолога для одного человека.
Тяжело ли с ним было? Да нормально было! Он хороший игрок, в сборной играл. И Хачериди играл. Но у них есть свое видение жизни, футбола. Но это нормально, я считаю. Главное, чтобы ты выполнял свою работу. Если переклинивает — это уже проблема. Но они хорошие игроки", — отметил Блохин.
Напомним, что этой зимой Гармаш отправился в аренду в турецкий "Ризеспор", где будет играть до конца сезона.