Лучи: У нас есть 11 арбитров, которые готовы работать с VAR

Руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи как украинские судьи учились работе с системой видеопомощи арбитрам (VAR).

"Мы провели 6 месяцев очень интенсивной программы. На одной из фаз мы проводили 8 матчей онлайн. Система и судьи работали очень хорошо.

То, что делают англичане, совсем не нужно брать в пример. У них есть особенные философия и взгляд на все. За пример надо брать то, что происходит в Германии, Нидерландах и Португалии, а особенно в Италии – там система работает уже 4 года.

Провели обучение восьми человек: четырех арбитров и четырех ассистентов. Они могут работать как в фургоне, так и на поле. По очереди, конечно. Плюс, у нас есть Монзуль, Стрелецкая и Ардашева, которые в прошлом году прошли сертификацию на чемпионате мира среди женских команд. Поэтому можно сказать, что у нас есть 11 человек", – сказал Лучи.