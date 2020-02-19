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Через день после объявления Динамо отложило свою открытую тренировку

Премьер-лига
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Совпала с Днем памяти Героев Небесной Сотни

Через день после объявления Динамо отложило свою открытую тренировку
Новина українською

Киевское "Динамо" сообщило, что переносит открытую тренировку в связи с тем, что она выпадает на День памяти Героев Небесной Сотни.

Клубом было принято решение об отмене мероприятия и переносе его на другой день.

20 февраля футбольный клуб "Динамо", как и вся наша страна, будет чтить память Героев новейшей украинской истории и почитать подвиг участников Революции достоинства.

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Новую дату в клубе не назвали, пообещав сделать это позже.

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В статье: Болельщики Динамо (Киев) тренировка
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Источник:
ФК Динамо

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