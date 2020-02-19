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Через день после объявления Динамо отложило свою открытую тренировку
Совпала с Днем памяти Героев Небесной Сотни
Киевское "Динамо" сообщило, что переносит открытую тренировку в связи с тем, что она выпадает на День памяти Героев Небесной Сотни.
Клубом было принято решение об отмене мероприятия и переносе его на другой день.
20 февраля футбольный клуб "Динамо", как и вся наша страна, будет чтить память Героев новейшей украинской истории и почитать подвиг участников Революции достоинства.
Новую дату в клубе не назвали, пообещав сделать это позже.
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Источник:ФК Динамо
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