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Ворскла отказалась от последнего контрольного поединка

Премьер-лига
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Подумали о "Динамо"

Ворскла отказалась от последнего контрольного поединка
Новина українською

Полтавская "Ворскла" отменила последний из запланированных товарищеских матчей в Турции - с казахским "Иртышом" из Павлодара.

Он должен быть состоятся сегодня.

Учитывая то, что "Ворскле" уже через 3 дня играть в УПЛ против киевского "Динамо", тренерский штаб полтавского клуба принял решение не играть товарищескую игру против "Иртыша" из города Павлодар.

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На турецком сборе полтавчане провели в общей сложности 7 товарищеских поединков (4 ничьи, 2 поражения и 1 победа).

В субботу, 22 февраля, "Ворскла" начнет весеннюю часть соревнований в УПЛ выездным матчем с "Динамо" в Киеве. Начало игры - в 17:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Динамо (Киев) Контрольный матч Иртыш (Павлодар)
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Источник:
ФК Ворскла

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