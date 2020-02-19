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Ворскла отказалась от последнего контрольного поединка
Подумали о "Динамо"
Полтавская "Ворскла" отменила последний из запланированных товарищеских матчей в Турции - с казахским "Иртышом" из Павлодара.
Он должен быть состоятся сегодня.
Учитывая то, что "Ворскле" уже через 3 дня играть в УПЛ против киевского "Динамо", тренерский штаб полтавского клуба принял решение не играть товарищескую игру против "Иртыша" из города Павлодар.
На турецком сборе полтавчане провели в общей сложности 7 товарищеских поединков (4 ничьи, 2 поражения и 1 победа).
В субботу, 22 февраля, "Ворскла" начнет весеннюю часть соревнований в УПЛ выездным матчем с "Динамо" в Киеве. Начало игры - в 17:00.