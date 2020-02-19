Новый тренер Днепр-1 рассказал о работе в штабе Маурицио Сарри и приглашении от Русола

Во время второго турецкого сбора к работе в штабе Дмитрия Михайленко в "Днепр-1" присоединился 31-летний итальянский тренер Луиджи Ночентини.

Ассистент Михайленко отмечает, что в детстве был влюблен в футбол. Играл сам, но не вышел на высокий уровень. В 25 лет решил получить лицензию категории В и вошел в штаб Маурицио Сарри в "Эмполи".

- Мы вместе с еще одним коллегой отвечали за тактику, разбор соперника во время подготовки к матчу. Всю неделю разбирали оппонентов, помогали Сарри готовиться, просматривали игры. Искусная работа всего штаба позволила хорошо себя зарекомендовать, и Де Лаурентис пригласил Сарри в "Наполи" вместе со всеми коллегами. Так мы переехали в Неаполь. Затем вышло, что наши пути разошлись, ведь Сарри в следующий клуб взял помощника и тренера по физподготовке.

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- Чем занимались после работы в "Наполи"?

- Надо было прогрессировать, и для этого вместе с другими товарищами мы решили учиться. Посещали тренировки других тренеров, курсы, пытались узнавать что-то новое. Футбол требует постоянного прогресса, и тем он прекрасен.

- Футбол в Италии как религия. Для вас это страсть или, учитывая специфику работы, преимущественно все же цифры?

- Действительно, в Италии футбол можно назвать религией. Миллионы людей его смотрят, и этот вид спорта в стране, наверное, является одной из трех важнейших вещей. Для меня это, в первую очередь, страсть, удовольствие. Я очень люблю футбол. Но в то же время все новые технологии, цифры помогают прогрессировать, ставать сильнее. Надо их использовать

- Как получили приглашение в "Днепр-1"? Что будет входить в ваши обязанности?

- В середине декабря мне позвонил Андрей Русол, который пригласил в клуб. Моя задача - помогать главному тренеру в вопросах тактики, подготовки к игре, разборе соперников. У нашего тренера есть отличные идеи, а я, надеюсь, смогу их дополнить, чтобы мы вместе шли вперед.

- Насколько были удивлены звонком из Украины?

- Мне было очень приятно получить это предложение. Я обрадовался. В Италии многие люди очень хорошо помнят команду из Днепра, которая играла в финале Лиги Европы. Надеюсь помочь моему новому клубу добиваться хороших результатов.

- Долго размышляли над предложением? Что первое "загуглили" об Украине?

- Я знал кое-что об Украине, потому что был здесь, когда "Наполи" играл против "Шахтера". Мне понравилось в вашей стране. Поэтому каких-то удивлений не было. Сейчас у нас будет плотный график матчей, а вот когда чемпионат закончится, хотелось бы узнать несколько больше о стране, людях.

- То, что капитан команды Сергей Кравченко владеет итальянским, стало приятным сюрпризом?

- Да, я очень обрадовался этому! С главным тренером мы общаемся на английском, также хорошо, что многие игроки понимают английский. И очень важно, что на поле есть человек, который владеет итальянским - будет легче что-то объяснить. Должен сказать, что заметил уже хорошее качество команды и желание прогрессировать.

- В первый рабочий день вы прошли посвящение "коридором". Не испугались? И какие вспомните другие обычаи, которые были в других командах?

- А кстати, я был готов к этому - видел ролики на эту тему в клубном Инстаграме. Считаю, что иметь собственные командные ритуалы - очень круто. С подобным в других клубах не сталкивался. В Италии сейчас очень является популярным, когда новички на командном ужине исполняют песню.