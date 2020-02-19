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Еще один "Тайсон"? Бразилец Шахтера заговорил о желании сменить клуб
Как раз перед матчем с "Бенфикой"
Бразильский легионер донецкого "Шахтера", левый латераль Исмаили, в интервью португальскому изданию Record заявил о желании сменить клуб и намекнул на следующее трансферное окно.
Исмаили напомнил, что в феврале исполнилось 7 лет, как он - в "Шахтере".
Конечно, у меня есть амбиции играть в более сильном и конкурентоспособном чемпионате.
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В Португалии я провел 3 года и был счастлив, но у меня еще несколько лет по контракту в "Шахтере". Посмотрим, что будет в следующее трансферное окно.
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Комментарии (4)
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Русланбай (Рівне)
19.02.2020 в 13:39
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.02.2020 в 14:00
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oda1979 (Запорожье)
19.02.2020 в 13:02
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beatles (Крыжополь)
19.02.2020 в 13:14
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