Еще один "Тайсон"? Бразилец Шахтера заговорил о желании сменить клуб

Бразильский легионер донецкого "Шахтера", левый латераль Исмаили, в интервью португальскому изданию Record заявил о желании сменить клуб и намекнул на следующее трансферное окно.

Исмаили напомнил, что в феврале исполнилось 7 лет, как он - в "Шахтере".

Конечно, у меня есть амбиции играть в более сильном и конкурентоспособном чемпионате.