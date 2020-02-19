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Еще один "Тайсон"? Бразилец Шахтера заговорил о желании сменить клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Как раз перед матчем с "Бенфикой"

Еще один "Тайсон"? Бразилец Шахтера заговорил о желании сменить клуб
Новина українською

Бразильский легионер донецкого "Шахтера", левый латераль Исмаили, в интервью португальскому изданию Record заявил о желании сменить клуб и намекнул на следующее трансферное окно.

Исмаили напомнил, что в феврале исполнилось 7 лет, как он - в "Шахтере".

Конечно, у меня есть амбиции играть в более сильном и конкурентоспособном чемпионате.

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В Португалии я провел 3 года и был счастлив, но у меня еще несколько лет по контракту в "Шахтере". Посмотрим, что будет в следующее трансферное окно.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Исмаили
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Комментарии (4)
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Русланбай (Рівне)
19.02.2020 в 13:39
Давайте будемо відверті пере собою самими. Війна обвалила нашу економіку, як наслідок і футбол. Ну не цікаво їм тут грати. І гроші вже не мотивують. А 6 ігр в ЛЧ на рік , то дуже мало. Але ж навіщо було перепідписувати контракт ????!!!!
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.02.2020 в 14:00
Увы,так и есть...
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oda1979 (Запорожье)
19.02.2020 в 13:02
Палкин, возвращай Бутка с Борячуком!
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beatles (Крыжополь)
19.02.2020 в 13:14
Да нууу...куда возвращать-то? Пока все хорошо!
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