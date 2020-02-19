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Александрия получила запрет на регистрацию новых игроков - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за долгов предыдущего инвестора

Александрия получила запрет на регистрацию новых игроков - СМИ
Новина українською

"Александрия" столкнулась с непредвиденными трудностями накануне старта весенней части чемпионата Украины: у клуба есть долг, накопленный еще предыдущем руководством.

Именно поэтому команда Владимира Шарана не смогла в понедельник, согласно графику, утвержденному Премьер-лигой, дозаявить своих новичков - Артема Гордиенко, Богдана Мишенко, а также арендованного в "Динамо" Романа Вантуха.

Романа, экс-хавбека "Зари" Гордиенко и бывшего полузащитника донецкого "Металлурга" и "Десны" Мишенко "Александрия" подписала еще в середине января.

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Но когда они смогут сыграть за новый клуб - пока не известно. Как отмечает Dynamomania, это точно не будет первая официальная игра команды в 2020 году.

Пока ничего не известно о самом задолженность александрийцев - будь то платежи за трансфер футболистов, или задолженность по заработной плате.

Известно, что эта сумма исчисляется сотнями тысяч долларов.

Руководство клуба работает над решением этой проблемы и планирует все же заявить своих новичков.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Сергей Кузьменко Богдан Мышенко "Кальяри" Роман Вантух
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Источник:
Динамоманія

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Комментарии (4)
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Суржику--бій (Краматорск)
19.02.2020 в 12:50
Олександрії заборонили реєстрацію нових гравців .
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Ten0N (Leopolis)
19.02.2020 в 12:39
Интересно в чью пользу начинают топить Александрию? Молчали, молчали и вспомнили. Базар-г*вно лига во всей красе!
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lulinha (Мадрид)
19.02.2020 в 12:42
Не удивляйтесь донецкий Марик тянут к 4-му месту и включили админресурс.
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+1
-1
Ten0N (Leopolis)
19.02.2020 в 12:50
Такой вариант вполне вероятен.
0
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