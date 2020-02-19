Александрия получила запрет на регистрацию новых игроков - СМИ

"Александрия" столкнулась с непредвиденными трудностями накануне старта весенней части чемпионата Украины: у клуба есть долг, накопленный еще предыдущем руководством.

Именно поэтому команда Владимира Шарана не смогла в понедельник, согласно графику, утвержденному Премьер-лигой, дозаявить своих новичков - Артема Гордиенко, Богдана Мишенко, а также арендованного в "Динамо" Романа Вантуха.

Романа, экс-хавбека "Зари" Гордиенко и бывшего полузащитника донецкого "Металлурга" и "Десны" Мишенко "Александрия" подписала еще в середине января.

Читайте также Как Александрия дожала второго за день казахского соперника

Но когда они смогут сыграть за новый клуб - пока не известно. Как отмечает Dynamomania, это точно не будет первая официальная игра команды в 2020 году.

Пока ничего не известно о самом задолженность александрийцев - будь то платежи за трансфер футболистов, или задолженность по заработной плате.

Известно, что эта сумма исчисляется сотнями тысяч долларов.

Руководство клуба работает над решением этой проблемы и планирует все же заявить своих новичков.